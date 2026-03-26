Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda bulunan sitede 24 Şubat saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, daireden gelen silah seslerini duyanlar polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silah seslerinin geldiği 5'inci kata çıkan ekipler, koridorda iki erkeği yaralı halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede hayatını kaybedenlerin Mehmet Eren Karamanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu tespit edildi. Cesetlerin yanında bir tabanca bulunurken, Karamanlar'ın 31, Kılıç'ın ise 14 suç kaydı olduğu belirlendi.

AYNI SİTEDE BAŞKA BİNADA YAŞIYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışmalarda, kaçan şüphelilerin sitenin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Şüphelilerin olayın ardından binadan hızla kaçtıkları ve aynı site içerisinde başka bir binada yaşadıkları tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

KIZ ARKADAŞLARINI DARBETTİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Yapılan çalışmalarda, Karamanlar ve Kılıç'ın, şüphelilerin kız arkadaşı E.Ç. (32)'yi bir süre önce darbettikleri, bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu belirlendi. Olay günü taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından, hayatını kaybeden iki kişinin şüphelilerin kapısına gittikleri öğrenildi. Ellerindeki silahlarla ateş etmeye çalıştıkları ancak silahların tutukluk yaptığı, bunun üzerine şüphelilerin ateş açarak Karamanlar ve Kılıç'ı öldürdüğü tespit edildi.

ÖNCE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından şüphelilerle buluştuktan sonra kaçtığı belirlenen E. Ç., 5 gün önce yakalandı. Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Osman Ç. (32) de gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON TERMAL KAMERALI DRONLA TAKİP EDİLDİ

Yaklaşık 1 ay süren fiziki takibin ardından, şüphelilerin saklandığı Büyükçekmece'deki villaya operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, termal kameralı dron ile takip yapıldı. Operasyonda, olayda silah kullandıktan sonra kaçan E.C. (30) ile M.F.T. (34) gözaltına alındı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde suçlarını itiraf eden şüpheliler, “Onlara kız arkadaşımızı neden dövdüklerini sorduğumuzda aramızda tartışma çıktı. Karşılıklı restleşmenin ardından bulunduğumuz dairenin önüne geldiler. Ellerinde silah vardı. Ateş etmeye çalıştılar ancak silahları tutukluk yapınca biz de kendimizi korumak için ateş açtık. Daha sonra panik halinde kaçtık" dedi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.