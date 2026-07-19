Kaynak: İHA

Gün boyu süren programda çocuklar çeşitli atölyelerde keyifli vakit geçirirken, aileler de açık hava sinemasında gösterilen "Tosun Paşa" filmiyle nostaljik bir akşam yaşadı.

Yaz dönemi boyunca devam eden kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda çocuklar; çömlek yapımı, çanta boyama, ebru sanatı ile ahşap akrilik boyama atölyelerine katılarak hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirme imkânı buldu.

Etkinlik alanında düzenlenen animasyon gösterileri, illüzyon performansları, kukla tiyatrosu, baloncuk şovu, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ile geleneksel Karagöz-Hacivat gölge oyunu minik ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Program kapsamında gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından açık hava sinemasında gösterime sunulan "Tosun Paşa" filmi, katılımcılara geçmişin unutulmaz anılarını yeniden yaşattı. Etkinlik süresince çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan Tuğçe Dosdoğru, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliklerin hem ailelerin birlikte vakit geçirmesine hem de çocukların bireysel olarak eğlenmesine olanak sağladığını söyledi. Özellikle çömlek atölyesini çok beğendiğini ifade eden Dosdoğru, kil ve çamur çalışmalarının çocukların ince motor becerilerinin gelişimine katkı sunduğunu belirtti. Daha önce farklı belediyelerin etkinliklerine de katıldığını söyleyen Dosdoğru, Esenyurt Belediyesi'nin hazırladığı programı oldukça başarılı bulduğunu ifade etti.

Arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılan Ceren Altaş ise birbirinden farklı oyunlara katıldığını, gün boyunca çok eğlendiğini ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini söyledi. Etkinliği uzun zamandır heyecanla beklediğini belirten Altaş, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi'nin yaz boyunca farklı içeriklerle sürdüreceği Açık Hava Yaz Etkinlikleri'nin önümüzdeki haftalarda da vatandaşlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.