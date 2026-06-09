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Esunyurt Pınar Mahallesi 1250. sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede bitişikteki 4 binanın çatısına sıçradı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın Pınar mahallesinde 1250. sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 4 binanın çatısına daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, yangın çıkan binanın yakınında bulunan Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler tahliye edildi. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.