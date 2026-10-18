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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Belirlenen daireye düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu maddeler, 28 bin 395 sentetik hap, 2 cep telefonu, 2 hassas terazi, şeffaf kilitli poşetler, 40 dolar ve 2 bin 275 TL ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.