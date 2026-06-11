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Kaynak: İHA

TRAFİKTE GERİLİM KAMERAYA YANSIDI

Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Trafikte yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

SÜRÜCÜLER KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda olayda yer alan sürücülerin Y.K. ve B.M. olduğu belirlendi. İncelemeler sonrası her iki sürücü hakkında, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi kapsamında işlem yapıldı.

TOPLAM 360 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yetkililer tarafından sürücülere toplam 360 bin lira para cezası uygulanırken, olayda kullanılan araçların 60 gün süreyle trafikten men edildiği öğrenildi. Ayrıca sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu.

TRAFİKTE TEHLİKELİ HAREKETLERE GEÇİT YOK

Son dönemde artan trafik kavgalarına karşı denetimlerini sıklaştıran emniyet ekipleri, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan davranışlara yönelik yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.