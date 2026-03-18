İstanbul’un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin yayımladığı iş ilanı, içerdiği ifadeler nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

Part-time mutfak elemanı arandığı belirtilen ilanda, adaylardan “istenildiğinde yatılı kalabilecek” ve “yöneticisiyle haşır neşir olabilecek” gibi şartlar talep edilmesi tartışma yarattı.

İlanda ayrıca çalışanların akşam saatlerinde görev yapacağı ve hazır gıda ürünlerinin ısıtılıp paketlenmesi gibi işlerden sorumlu olacağı bilgisi yer aldı.

Söz konusu ifadeler, kullanıcılar tarafından çalışan hakları ve iş etiği açısından eleştirilirken, ilan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.