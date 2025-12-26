Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde boş arazide bilinmeyen bir sebeple oluşan göçük, park halindeki bir otomobili adeta yuttu. Oluşan göçüğe düşen araç mahallede şaşkınlık yarattı.

Mahalle sakini Hakan Aktaş ise bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyerek, "Sabah buradan geçerken arabanın içine düştüğünü gördüm. Hemen zabıta ekiplerine haber verdim. Konya’daki obruklar gibi sürekli genişliyor. Hatta şu an gördüğünüz gibi araç içinde tamamen kaybolmuş durumda" diye konuştu.

OTOMOBİL SAHİBİNİN TEPKİSİ GÜLDÜRDÜ

Otomobil sahibi Cevdet Turahan, "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. Satın almak için birisi aradı, ben de yolladığımı söyledim. Ayran, çorba ne isterlerse vereceğim gitsin. Bu arabadan yana hiç yüzüm gülmedi. Üstünü gömün gitsin" dedi.