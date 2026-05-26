Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1895 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sokakta oturan iki komşu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler durumu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAVGAYI BIRAKIP POLİSE DİRENDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hızla sokağa ulaşan emniyet güçleri, birbirine giren tarafları ayırmak ve sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Ancak bu sırada gözü dönmüş gruptaki bazı şüpheliler, kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine zorluk çıkararak fiziki müdahalede bulundu.

ŞÜPHELİLER YAKA PAÇA GÖZALTINDA

Tüm uyarılara rağmen polise mukavemet gösteren ve görevini yapmasını engelleyen şüpheliler, ekiplerin kararlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yaka paça gözaltına alındı.

Sokakta yaşanan arbede ve şüphelilerin gözaltına alınma anları çevre sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Görevli Memura Mukavemet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adli soruşturma başlatıldı. Sokakta polis ekiplerinin güvenlik önlemlerinin bir süre devam ettiği öğrenildi.