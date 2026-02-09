İstanbul Esenyurt’ta gündüz saatlerinde yaşanan silahlı saldırı bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 46 yaşındaki C.A. , daha önceden aralarında husumet bulunan 48 yaşındaki A.A. ile sokakta karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A., yanında bulunan silahla A.A.’ya dört el ateş etti.

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar panikle olay yerine koşarken, saldırgan ise koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli C.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.