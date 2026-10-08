Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, saat 19.40 sıralarında Esenyurt'un Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata yayıldı.

Alevleri söndürmeye çalışan bir iş yeri çalışanı ise müdahale sırasında yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatırken, sağlık görevlileri yaralı çalışana müdahale etti.

Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Alevlerin etkili olduğu iki katlı iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.