Görüntülerin Akşemsettin Mahallesi’nde çekildiği belirtildi. İddiaya göre çocuklar, söz konusu alanda silahla deneme atışları yaparken hem kendi aralarında kayıt aldı hem de çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden çocuklar kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından bir çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, yakalanan çocuk hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşananlar mahallede endişeye yol açtı.