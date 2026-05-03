Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bulunan boş bir binada E.C. ve Ç.C. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin binaya giriş-çıkış hareketleri mercek altına alındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şahısların binada bir süre bekledikleri, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri ayakkabılarının içine gizledikleri ve satış için binadan ayrıldıkları anlar anbean kaydedildi. Polis ekipleri, şüphelileri binadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 15.34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sorgu sürecinde uyuşturucu ağının detayları ortaya çıktı:

E.C., uyuşturucuyu Ç.C.'den aldığını itiraf etti.

Ç.C. ise maddeleri H.A. isimli şahıstan temin ettiğini beyan etti.

Bu bilgiler doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, tedarikçi olduğu belirlenen H.A.'yı da yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ve bir cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C., "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen Ç.C. ve H.A.’nın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyedeki işlemleri devam ediyor.