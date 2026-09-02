Kaynak: DHA

Yangın, saat 19.15 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Öne sürülene göre bir sitenin otoparkındaki otomobilden henüz öğrenilemeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek 28 katlı binaya sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine binada yaşayan kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

BİNA SAKİNLERİ EVLERİNE GERİ DÖNDÜ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 42 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen kişilerden bazılarına ayakta tedavi uygulandı, bazıları ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından binada yaşayan kişiler evlerine geri döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.