İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un ulaşım altyapısını güçlendirecek projeler arasında yer alan Mahmutbey–Bahçeşehir–Esenyurt Metro Hattı’nda çalışmaların kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

2017 yılında ihale edilen ancak 2019’a kadar fiziki ilerleme sağlanamayan proje, mevcut yönetim tarafından öncelikli hatlar arasına alındı.

İLK ETAPTA YÜZDE 53 İLERLEME

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, hattın Mahmutbey ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi arasındaki 6,8 kilometrelik ilk etabında önemli ilerleme kaydedildi.

Beş istasyondan oluşan bu bölümde çalışmalar yüzde 53 seviyesine ulaştı. Söz konusu etabın 2027 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

İKİNCİ ETAP PLANLAMASI SÜRÜYOR

Projenin Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi ile Esenyurt Meydanı arasını kapsayan ikinci etabı için planlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, hattın tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım yükünün önemli ölçüde hafifleyeceğini belirtiyor.

KABATAŞ’TAN ESENYURT’A KESİNTİSİZ ULAŞIM

Mevcut M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın devamı olarak inşa edilen proje tamamlandığında, Kabataş’tan Esenyurt Meydanı’na kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Yaklaşık 18,5 kilometre uzunluğundaki hatta 11 istasyon yer alacak.

SAATTE 140 BİN YOLCU KAPASİTESİ

Çift yönlü olarak saatte 140 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olması planlanan hat sayesinde Mahmutbey ile Esenyurt Meydanı arasının yaklaşık 28 dakikaya düşmesi öngörülüyor. Kabataş’tan yola çıkan bir yolcunun ise Esenyurt’a yaklaşık 68 dakikada ulaşması hedefleniyor.