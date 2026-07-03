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Kaynak: DHA

Esenyurt'taki silahlı saldırının şüphelileri Edirne'de yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Olay, 24 Haziran'da saat 05.00 sıralarında Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan Şehmus Mert Korkmaz, aracına binmek istediği sırada V.S. ile H.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından kaçan şüpheliler V.S. ile H.B., yurt dışına çıkmak amacıyla bir TIR'ın dorsesine saklanarak Edirne'ye gitti. Sınır kapısındaki kontroller sırasında dorseden inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı. Kimlik sorgusunda 'Kasten Öldürme' suçundan arandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen şüpheliler, İstanbul'a getirildi. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan V.S. ile H.B., adliyeye sevk edildi.