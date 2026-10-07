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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'ne bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarını kapsayan soruşturma çerçevesinde toplam 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, gözaltına alınan isimler arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski belediye başkan yardımcılarından Ümit Ünal, Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım ve HMF İnşaat yetkilisi Halil Yılmaz yer aldı.

OPERASYONUN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN "ASFALT CEZASI" KRİZİ

Operasyonun arkasında belediyede aylardır süren ihale kavgaları ve usulsüzlük iddiaları bulunuyor. Sürecin, eski dönemde yapılan bir asfalt ihalesine kesilen cezayla başladığı ortaya çıktı:

Kemal Deniz Bozkurt döneminde yapılan asfalt ihalesini kazanan Binatlı Turizm İnşaat’ın 33 sokak ve caddede toprak üzerine gelişigüzel asfalt dök tespiti yapıldı. Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, işi eksik yapan şirkete ceza kesti.

Başkanvekili Can Aksoy, bu krizin ardından Ümit Ünal’a bağlı Fen İşleri Müdürlüğü’nü Yusuf Ulutaş’a bağladı. Yaşanan gelişmeler üzerine Ümit Ünal istifa ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki görevine döndü.

376 MİLYONLUK "USULSÜZ" İHALE VE KONSORSİYUM SKANDALI

Ünal'ın istifasından kısa bir süre sonra, 10 Şubat 2026 tarihinde yapılan "Esenyurt Geneli Mevcut Park, Refüj ve Yeşil Alanların Onarım, Tadilat ve Revizesi İşi" ihalesi 376 milyon 988 bin TL teklif veren Han İnşaat'a verildi.

Teknik şartnamede "konsorsiyum yapılamaz" şartı bulunmasına rağmen ihaleyi konsorsiyum kuran şirketlerin kazanması medyada geniş yankı uyandırmıştı. Han İnşaat sahibi Orhan Yıldırım, gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Yıldırım’ın daha önce 25 Mayıs 2026’da İBB iştiraki Ağaç AŞ’ye yönelik operasyonda da gözaltına alındığı öğrenildi.

ERDOĞAN ZİYARETİ

Gözaltı kararı verilenlerin başında ise Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş oldu. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda müşavirlik görevine getirilen Ulutaş, Esenyurt'ta ''Gölge Başkan'' olarak anılıyordu. Ulutaş, son olarak 3 Nisan 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Ulutaş, çekilen fotoğrafı X hesabından "Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Can AKSOY’un makama arzları doğrultusunda, Reyap Hastanesi’nin devlet hastanesine dönüştürülmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerekli talimatlar verilmiştir. Esenyurt’a her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararı ve bizleri kabulleri için Esenyurt adına şükranlarımızı arz ediyoruz'' ifadeleriyle paylaşmıştı.