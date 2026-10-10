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Kaynak: Haber Merkezi

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN 9 ŞÜPHELİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler ve görevleri şöyle:

1- Yusuf ULUTAŞ (Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı)



2- Doğan Can GÖKSEL



3- Cemalettin ÇAĞLAYAN (Namık Çebi İnşaat Çalışanı)



4- Harun BERBER (Namık Çebi İnşaat Çalışanı)



5- İbrahim DOĞANCIOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli)



6- Ziya KÖKLÜ (Ekim Peyzaj isimli firmanın Ortağı)



7- Salih YILMAZ (ASM Firması Sahibi)



8- Emrah KOŞUNALP (ASM Firması Çalışanı)



9- Erhan TOPRAK (Topraköz Firması Sahibi)

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Soruşturmada tutuklanmayan 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bu kişiler arasında eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı ve mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı Ümit Ünal da bulunuyor.

Adli kontrol kararı verilen diğer isimler ve görevleri şöyle:

1- Ümit ÜNAL (Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çalışanı)



2- Anıl ALİOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışanı)



3- Adil KESİK (Esenyurt Belediyesi Çalışanı)



4- Adnan ŞENOCAK (Avukat)



5- Kamil KARADUMAN (Simak Makina isimli firma Ortağı)



6- Eyüp Mücahit GÜLMEZ (Esnaf)



7- Orhan YILDIRIM (Han İnşaat Sahibi)



8- Halil YILMAZ (HMF Firması Sahibi)



9- Ziya SEYMEN (Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü)



10-Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREK (THY Uzmanı)

4 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Anıl Alioğlu, Orhan Yıldırım, Tuba Ulutaş Şenyürek ve Halil Yılmaz hakkında ev hapsi kararı verildi.

Diğer şüpheliler için ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.