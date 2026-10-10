Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle, 9'u ise adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Y.U.'nun evinde de arama yapıldı.

Evde bulunan kasada yüklü miktarda para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR

-Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Y.U.

-Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ü.Ü.

-Muhtarlık İşleri Müdürü Z.S.

-Park ve Bahçeler Müdürü İ.D.

-Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan A.A.

-Belediye çalışanı E.K.

ve diğer şüpheliler T.U.Ş., A.Ş., D.C.G., C.Ç., H.B., S.Y., E.T., O.Y., Z.K., H.Y., E.K.."