Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Esentepe Gençlik Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler, ara tatili mini konserle tamamladı. Öğrencilerin sahne aldığı programda türküler seslendirilirken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Ara tatil süresince bilgisayar, robotik kodlama, resim ve müzik gibi birçok branşta atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirdi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerle başladı, müzik şöleni ve palyaço gösterileriyle sona erdi.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Fatih Gürez, gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini vurguladı.