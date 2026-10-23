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Kaynak: DHA

Namık Kemal ve Nine Hatun Mahallelerinde 15 Ekim Perşembe günü 2 mahalleden 3 motosikletin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sokaklarda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, 5 şüphelinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Yapılan operasyonla şüphelilerin hepsini yakalayan polis ekipleri sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan aramalarda ise çalınan motosikletler ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken 2 adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı 2 kişi ise serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin motosikletleri çalıp sürükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.