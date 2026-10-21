Edebiyatımızın ve düşünce dünyamızın en önemli abide şahsiyetlerinden biri olan Sezai Karakoç'un şiirden tasavvufa, gelenekten modernliğe uzanan köklü düşünce dünyası, Esenler'de düzenlenen Sezai Karakoç Konuşmaları başlıklı programla mercek altına alındı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte, Doçent Doktor Ahmet Murat Karakoç'un İslam medeniyetine dair ufuk açıcı fikirlerini, şiirindeki özgün dili ve medeniyet tasavvurunu dinleyicilerle paylaştı.

Esenler Belediyesi, iki bin yirmi altı iki bin yirmi yedi Kültür Sanat Sezonu'nu adadığı merhum Sezai Karakoç'un fikir ve sanat dünyasını, yıl boyunca düzenleyeceği özel programlar, paneller ve sergilerle gündeme taşımayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sezai Karakoç Konuşmaları program dizisinin ilk konuğu araştırmacı yazar Doçent Doktor Ahmet Murat oldu. Doçent Doktor Mesut Koçak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Karakoç'un şiir ve edebiyat anlayışı, tasavvufla kurduğu derin ilişki ve İslam coğrafyasına dair düşünceleri tüm yönleriyle konuşuldu.

Sezai Karakoç'un yalnızca dizeler kaleme alan bir şair değil, aynı zamanda sistemli bir düşünür ve aksiyoner kimliğiyle öne çıktığına dikkat çeken program moderatörü Doçent Doktor Mesut Koçak, Karakoç'un gelenekle kurduğu özgün ilişkiye vurgu yaptı. Karakoç'un şiirlerinde geleneksel imajları, tasavvufi sembolleri ve tarihî şahsiyetleri modern şiirin sunduğu imkânlarla yeniden yorumladığını belirten Koçak, özellikle Hızırla Kırk Saat eserinin farklı İslam coğrafyalarından izler taşıyan çok katmanlı ve özgün yapısına dikkat çekti.

Koçak, Karakoç'un Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yunus Emre ve İstiklal Şairi Mehmet Âkif Ersoy üzerine kaleme aldığı inceleme ve biyografi eserlerinden hareketle şairin bu isimlerle kurduğu fikrî ilişkiyi de gündeme taşıdı. Karakoç'un şiirinde peygamber kıssalarının ve imajlarının hayati bir yer tuttuğunu ifade eden Koçak, usta şairin gelenekten beslenirken asla taklide veya tekrara düşmeyen, kendine özgü bir şiir dili oluşturmayı başardığını vurguladı.

Sezai Karakoç ile gençlik yıllarındaki kişisel karşılaşmalarından ve onun eserleriyle kurduğu güçlü bağdan söz eden Doçent Doktor Ahmet Murat, Karakoç'u ilk olarak babasının kütüphanesindeki kitaplar ve kurucusu olduğu Diriliş dergisi aracılığıyla tanıdığını anlattı. Lise yıllarında, henüz on beş yaşındayken Karakoç'un İnsanlığın Dirilişi adlı eserini okuduğunu belirten Murat, o yaşlarda kitabı tam olarak anlayamasa da o dönemdeki okuma deneyiminin zihninde ve gönlünde son derece derin izler bıraktığını ifade etti.

Ahmet Murat konuşmasında Sezai Karakoç'un hem Doğu hem de Batı düşüncesini son derece iyi analiz ettiğini belirterek onun iki dünyayı da özümseyen nadir şairlerden biri olduğunu vurguladı. Karakoç'un monografilerinde ve Diriliş nesli idealinde ortaya koyduğu vizyonun, günümüz gençliği ve edebiyat çevreleri için halen en taze rehberlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

DİRİLİŞ AKIMI VE SEZAİ KARAKOÇ'UN EDEBİ MİRASI

Yirminci yüzyıl Türk edebiyatının en özgün damarlarından birini oluşturan Sezai Karakoç, İkinci Yeni şiir akımının kurucu isimleri arasında yer alsa da kısa sürede kendi mistik ve medeniyet eksenli çizgisini inşa etmiştir. Mona Rosa, Şahdamar, Körfez, Sesler, Taha'nın Kitabı ve Gül Muştusu gibi unutulmaz şiir kitaplarının yanı sıra Diriliş Neslinin Amentüsü, Yitik Kent, İslâmın Dirilişi ve Ruhun Dirilişi gibi düşünce eserleriyle bir neslin yetişmesinde öncü rol oynamıştır.