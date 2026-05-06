Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mart 2025’te göreve getirilen 54 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiği bildirildi. Açıklamada, Özköylü ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Normal sezonu 1. Lig’de üçüncü sırada tamamlayan Erokspor, play-off finalinde mücadele etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Özköylü, ligin 38. ve son haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.