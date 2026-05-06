Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor’da teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Gün içerisinde Osman Özköylü ile yollarını ayırdığını açıklayan İstanbul temsilcisi, takımın başına yardımcı antrenör Güray Gündoğdu’nun getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörümüz Güray Gündoğdu ile devam etme kararı almıştır.” ifadeleri kullanıldı.