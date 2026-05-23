Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu.
PLY-OFF FİNALİNİ MEHMET TÜRKMEN YÖNETECEK
Türkiye Futbol Federasyonu, final mücadelesinde Mehmet Türkmen’in düdük çalacağını açıkladı.
Esenler Erokspor ile Çorum FK’yı karşı karşıya getirecek mücadele, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Kritik karşılaşma yarın saat 19.00’da başlayacak.
Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.