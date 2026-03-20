Esendere Sınır Kapısı’nda sessiz bayram

ABD, İsrail ve İran hattında artan gerilim ile bölgede ilan edilen yas süreci, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yer alan Esendere Gümrük Kapısı’nda Ramazan Bayramı boyunca alışılmış hareketliliğin yerini sessizliğe bırakmasına yol açtı.

Orta Doğu genelinde yükselen tansiyon ve artan güvenlik riskleri sebebiyle sınır bölgelerinde alınan önlemler en üst seviyeye taşındı.

İran tarafında bulunan Urmiye-Sero Gümrük Kapısı yetkililerinin uygulamaya koyduğu kısıtlamaların ardından, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde İran-Türkiye sınırında bulunan Esendere Gümrük Kapısı’nda yolcu geçişlerinde yeni düzenlemeler yapıldı.

GÜNÜBİRLİK GEÇİŞLERE KISITLAMA

Alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda, sınır kapısından ticari araçların geçişine izin verilmeye devam edilirken, günübirlik yolcu geçişleri kısıtlandı.

Mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların kendi ülkelerine dönüşleri ise kontrollü şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda İran’da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye girişine, Türkiye’de bulunan İran vatandaşlarının da ülkelerine dönüşüne izin veriliyor.

BAYRAMDA SESSİZLİK

Normal koşullarda Ramazan Bayramı dönemlerinde yoğunluk yaşanan sınır hattı, bu yıl en sakin günlerinden birini geçiriyor. Bölgedeki gerilime ek olarak İran tarafında ilan edilen 40 günlük yas süreci nedeniyle sınırın karşı tarafına asılan büyük siyah bayraklar dikkat çekiyor.

Hem artırılan güvenlik önlemleri hem de yas süreci nedeniyle Esendere ve Sero gümrük kapıları, Ramazan Bayramı’nı bu yıl sessizlik içinde geçiriyor.

Kaynak: İHA
