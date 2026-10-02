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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Eşel Mobil uygulamasının kaldırılmasıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dalgası yaşanacağını savundu. Arıkan, hayat pahalılığı ve vergi yükü üzerinden iktidara çağrıda bulunurken, ekonomik yükün dar gelirli vatandaşların üzerine bırakılmaması gerektiğini belirterek Eşel Mobil sisteminin sürdürülmesini istedi.

ARIKAN’DAN EKONOMİ GÜNDEMİNE AKARYAKIT MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, akaryakıt fiyatları ve vatandaşların alım gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, yaptığı açıklamada özellikle Eşel Mobil uygulamasının kaldırılmasının akaryakıt fiyatlarına yansıyacağını savunarak, bunun vatandaş açısından yeni bir maliyet baskısı oluşturabileceği görüşünü dile getirdi.

Ekonomik tablo üzerinden değerlendirmelerde bulunan Arıkan, akaryakıt fiyatlarındaki değişimin yalnızca araç sahiplerini değil, taşımacılık ve üretim maliyetleri üzerinden geniş bir kesimi etkileyebileceğine dikkat çekti.

Arıkan açıklamasında, “Bu gece Eşel Mobil uygulamasının kaldırılmasıyla akaryakıta yeni bir zam dalgası daha geliyor.” ifadelerini kullandı.

“BİR TARAFTA 100 LİRAYA BİR LİTRE BENZİN ALMAKTA ZORLANANLAR VAR”

Saadet Partisi lideri Arıkan, açıklamasında ekonomik tabloyu vatandaşların günlük yaşamındaki alım gücü üzerinden değerlendirdi.

Arıkan, farklı gelir grupları arasındaki ekonomik farklara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Tablo çok net: Bir tarafta 100 liraya bir litre benzin almakta zorlananlar, diğer yanda 100 liraya aldığı hisse senedini 4 bin liraya çıkararak köşeyi dönenler var!”

Bu ifadelerle Arıkan, ekonomik yükün toplumun farklı kesimleri üzerindeki etkisinin aynı olmadığını savundu. Açıklamasında özellikle dar gelirli vatandaşların karşı karşıya kaldığı geçim sorunlarına vurgu yapan Arıkan, ekonomi politikalarında yük paylaşımının yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

İKTİDARA “VERGİ YÜKÜ” ÇAĞRISI

Mahmut Arıkan açıklamasının devamında doğrudan iktidara çağrıda bulundu.

Ekonomik sorunların çözümünde vatandaşların üzerine yeni vergi yükleri getirilmesine karşı çıkan Arıkan, ekonomik sıkıntıların bedelinin geniş toplum kesimlerine yüklenmemesi gerektiğini savundu.

Arıkan, açıklamasında:

“İktidara açık çağrımızdır: Oluşan ekonomik enkazın bedelini; vatandaşın sırtına vergi yükü bindirerek, milletin cebine el uzatarak kapatmaktan vazgeçin.”

ifadelerini kullandı.

“KAYNAĞI DAR GELİRLİNİN CEBİNDE ARAMAYIN”

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, ekonomik kaynak arayışının dar gelirli vatandaşlar üzerinden yapılmaması gerektiğini belirterek, finans piyasalarındaki yüksek kazanç iddialarına da dikkat çekti.

Arıkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kaynağı alın teriyle geçinmeye çalışan dar gelirlinin cebinde değil; milyarlarca lirayı buharlaştıran fon vurguncularında, borsa oyunlarıyla servetine servet katanlarda arayın!”

Arıkan’ın bu sözleri, açıklamasının ekonomi politikalarının yanı sıra finans piyasalarındaki kazanç ve denetim tartışmalarına da uzandığını ortaya koydu.

EŞEL MOBİL SİSTEMİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Açıklamasının son bölümünde akaryakıt fiyatları üzerindeki vergi ve fiyatlama mekanizmasına ilişkin görüşünü ortaya koyan Arıkan, Eşel Mobil sisteminin devam etmesi gerektiğini savundu.

Arıkan, “Vatandaşı enflasyona ezdirmemek için akaryakıtta Eşel Mobil sistemi mutlaka devam etmelidir!” ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN EKONOMİNİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN BİRİ?

Akaryakıt fiyatları, bireysel araç kullanıcılarının doğrudan karşılaştığı bir maliyet kalemi olmasının yanı sıra taşımacılık ve lojistik giderleriyle de bağlantılı bir ekonomik başlık olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle akaryakıt fiyatlarındaki artışların, özellikle mal ve hizmetlerin taşınmasıyla bağlantılı maliyetler üzerinden işletmeler ve tüketiciler açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da açıklamasında bu tartışmayı vatandaşın alım gücü, vergi yükü ve hayat pahalılığı ekseninde gündeme taşıdı.

SİYASİ TARTIŞMANIN YENİ BAŞLIĞI: EŞEL MOBİL

Arıkan’ın açıklamasıyla birlikte Eşel Mobil uygulamasının akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisi ve sistemin devam edip etmemesi siyasi tartışmanın başlıklarından biri olarak yeniden gündeme geldi.

Saadet Partisi cephesi, uygulamanın sürdürülmesinin vatandaş üzerindeki fiyat baskısının azaltılmasına katkı sağlayacağını savunurken, Arıkan’ın açıklamalarında ekonomik yükün hangi kesimler tarafından üstlenilmesi gerektiği de öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Arıkan’ın açıklaması, özellikle akaryakıt fiyatları, enflasyon, vergiler, dar gelirlinin alım gücü ve finans piyasalarındaki kazançlar üzerinden hükümetin ekonomi politikalarına yönelik siyasi eleştiriler içeriyor.

Saadet Partisi liderinin çağrısının merkezinde ise tek bir başlık bulunuyor:

Akaryakıtta Eşel Mobil sisteminin devam ettirilmesi ve ekonomik yükün dar gelirli vatandaşların üzerine bırakılmaması.