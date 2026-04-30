ESCOBAR’IN MİRASI HİNDİSTAN YOLCUSU: MİLYARDER AMBANİ DEVREDE

Kolombiya’da yıllardır süregelen ve çözülemeyen "istilacı su aygırı" sorunu, Hindistanlı milyarder Mukesh Ambani’nin oğlu Anant Ambani’nin beklenmedik teklifiyle yeni bir sürece girdi. Yaklaşık 70 milyar sterlinlik devasa bir serveti yöneten ailenin genç üyesi Ambani, itlaf edilmesi gündemde olan 80 su aygırını kurtararak kendi hayvan rehabilitasyon merkezine taşımak istediğini duyurdu.

KOKAİN KRALINDAN KALAN EGZOTİK TEHLİKE

"Kokain Kralı" olarak bilinen Pablo Escobar, 1993’teki ölümünden önce malikanesinde zebralardan kangurulara kadar geniş bir egzotik hayvanat bahçesi kurmuştu. Ancak onun ölümünden sonra doğaya salınan ve kontrolsüzce çoğalan su aygırları, Kolombiya nehirlerinde hızla üreyerek ciddi bir ekolojik kriz başlattı. Doğal bir yırtıcıları bulunmayan bu dev canlılar, bölgedeki bitki örtüsüne ve yerel türlerin besin kaynaklarına zarar vermeye başladı.

"NEREDE DOĞACAKLARINI ONLAR SEÇMEDİ"

Anant Ambani, kurduğu Vantara adlı hayvan merkezi üzerinden süreci yürüteceğini açıklarken, insani bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Ambani, "Bu 80 su aygırı nerede doğacaklarını seçmedi ve karşı karşıya oldukları bu zorlu koşulları kendileri yaratmadı. Onlar hisseden varlıklar; eğer güvenli bir çözümle onları kurtarma imkanımız varsa bu bizim sorumluluğumuzdur," ifadelerini kullandı.

EKOSİSTEM ALARMI: 2035’TE SAYI 1000’E ULAŞABİLİR

Kolombiyalı yetkililer, su aygırlarının sadece saldırgan ve öngörülemez doğalarıyla yerel halkı tehdit etmekle kalmadığını, aynı zamanda nehir ekosistemini de bozduğunu ifade ediyor. Günde 40 kilogram ot tüketen bu hayvanlar, dünyanın en büyük kemirgeni kapibaraların besinine ortak olurken, dışkılarıyla su yollarında zararlı bakteri ve alg patlamalarına yol açıyor. Tahminler, önlem alınmadığı takdirde 2035 yılına kadar bölgedeki su aygırı sayısının bine ulaşabileceğini gösteriyor.

GEÇMİŞTEKİ TEPKİLER VE KISIRLAŞTIRMA ÇIKMAZI

Kolombiya hükümeti 2023 yılında geniş kapsamlı bir kısırlaştırma programı başlatmış olsa da, nehirlerdeki serbest dolaşım nedeniyle kontrol sağlanamadı. 2009 yılında "Pepe" isimli bir su aygırının itlaf edilmesine dair görüntüler dünya çapında tepki çekmiş ve yetkilileri zor durumda bırakmıştı.