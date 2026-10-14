Kaynak: DHA

Olay, 25 Eylül’de saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki bir apartmanda oldu. Yüzlerini eşarpla gizleyen iki kişi apartmanın kapısının kapalı olduğunu anlayınca rastgele dairelerin zillerini çaldı. Bir apartman sakininin kapıyı açması üzerine içeri giren şüpheliler, yüzlerini elleriyle kapatıp, merdivenlerden 3’üncü kata çıktı. Şüpheliler, kapı dilini plastik parçayla ittirerek açtıkları Nur Banu S.’nin dairesine girdi. Yatak odasındaki gardıropta saklı tutulan 10 bin lira ile çeyrek altını çalan şüpheliler, daireden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

KULLANDIĞI APARAT BULUNDU

Evine döndüğünde para ve altınının çalındığını fark eden Nur Banu S.’nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Polis, kimliğini belirlediği şüphelilerden birini saklandığı adrese yaptığı baskında gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, şüphelinin kapıları açmak için kullandığı plastik parça da ele geçirildi.

ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Öte yandan şüphelilerden birinin, 12 Mart'ta aynı yöntemle girdiği bir apartman dairesinden 51 bin lira ile 30 avro çaldığı, paranın bir kısmıyla da kıyafet alışverişi yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlığın ardından tutuklanan şüphelinin, bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen kişi, ifadesinde, “Görüntülerdeki kişi ben değilim. Belirtilen adrese de hiç gitmedim” diyerek hakkındaki suçlamayı reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli Ç.L.’yi ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.