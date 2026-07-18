Yeniçağ Gazetesi
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Esaretin Bedeli nasıl sinemanın zirvesine yerleşti?

Stephen King’in kısa öyküsünden Frank Darabont tarafından sinemaya uyarlanan 1994 yapımı Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption), vizyona girdiği dönemde gişede beklenen başarıyı yakalayamasa da, aradan geçen yıllar içinde sinema tarihinin en sevilen ve en yüksek puan alan yapımı haline geldi.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Esaretin Bedeli nasıl sinemanın zirvesine yerleşti? - Resim: 1

Başrollerini Tim Robbins ve Morgan Freeman’ın paylaştığı film, haksız yere müebbet hapis cezasına çarptırılan bankacı Andy Dufresne ile Shawshank Hapishanesi'nde tanıştığı "tedarikçi" Red’in dostluğunu ve umuda tutunma hikayesini konu alıyor.

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Esaretin Bedeli nasıl sinemanın zirvesine yerleşti? - Resim: 2

Vizyona girdiğinde Pulp Fiction ve Forrest Gump gibi dev yapımların gölgesinde kalan film, Oscar'da 7 dalda aday gösterilmesine rağmen ödül kazanamamıştı. Ancak ev sineması ve televizyon gösterimleriyle kulaktan kulağa yayılarak adeta bir fenomene dönüştü. Dünyanın en büyük sinema veri tabanı IMDb'de uzun yıllardır 9.3 puanla "En İyi 250 Film" listesinin 1 numarasında yer alan yapıt, izleyicilere şu unutulmaz mesajı hatırlatmaya devam ediyor:

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Esaretin Bedeli nasıl sinemanın zirvesine yerleşti? - Resim: 3

Sinema eleştirmenleri, filmin kalıcı başarısını insan ruhunun özgürlük arayışını ve dostluğun iyileştirici gücünü en saf haliyle işlemesine bağlıyor.

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Esaretin Bedeli nasıl sinemanın zirvesine yerleşti? - Resim: 4

Gösterime girmesinin üzerinden otuz yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, Esaretin Bedeli hem yeni nesil sinemaseverleri büyülemeye devam ediyor.

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Esaretin Bedeli nasıl sinemanın zirvesine yerleşti? - Resim: 5

Film, aynı zamanda tüm zamanların en ilham verici filmi olma unvanını korumaya devam ediyor.

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