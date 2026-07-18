Esaretin Bedeli nasıl sinemanın zirvesine yerleşti?

Vizyona girdiğinde Pulp Fiction ve Forrest Gump gibi dev yapımların gölgesinde kalan film, Oscar'da 7 dalda aday gösterilmesine rağmen ödül kazanamamıştı. Ancak ev sineması ve televizyon gösterimleriyle kulaktan kulağa yayılarak adeta bir fenomene dönüştü. Dünyanın en büyük sinema veri tabanı IMDb'de uzun yıllardır 9.3 puanla "En İyi 250 Film" listesinin 1 numarasında yer alan yapıt, izleyicilere şu unutulmaz mesajı hatırlatmaya devam ediyor: