Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şara liderliğinde göreve gelen geçici yönetim ülkede istikrarı sağlamaya çalışırken çıkan haberler tedirginliğe neden oldu. ABD ve Arap medyasında çıkan haberlere göre Esad rejiminden bazı üst düzey isimler harekete geçerek ülkeyi yeniden istikrarsız bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla aralarında eski subay ve istihbarat görevlilerinin olduğu isimler özellikle ülkenin Akdeniz kıyısında çıkan mezhep çatışmalarını yeniden kaşımaya çalışırken Şara yönetimine karşı taraftar toplamak için çeşitli görüşmeler yaptı.

Söz konusu isimlerin insan gücünün yanı sıra finansal destek sağlamak için de harekete geçtiği ve bazı ses kayıtlarında İsrail desteğini aldıklarını belirttiği gelen haberler arasında yer alıyor.

ÜLKEYE KAÇAK GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Suriye devlet medyasında yer alan habere göre terör örgütü SDG’nin işgalindeki bölgeden Suriye’ye girmeye çalışan bazı kişiler yakalandı. Güvenlik güçleri 5 kişiyi gözaltına alırken, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi dün yaptığı açıklamada, " gözaltına alınanlarla ilgili ilk soruşturmalar, bazılarının eski rejimin unsurları olduğunu gösterdi" diyerek, "gerekli soruşturma ve işlemlerin tamamlanması için yetkili makamlara teslim edileceklerini" belirtti.

Ajans, bu operasyonun "vatan güvenliğinin ve topraklarının emniyetinin korunmasını sağlamak amacıyla, ordunun sınırları koruma ve her türlü yasadışı sızma girişimini önleme yönündeki devam eden çabaları çerçevesinde" gerçekleştirildiğini belirtti.