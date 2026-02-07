Suriye’de Esad’ın devrilmesinin üzerinden bir yılı aşkın bir zaman geçti. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin durumu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Resmi verilere göre Türkiye’de yaşayan geçici koruma statüsünde yaşayan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 329 bin 547. Esad devrildiği 2024 yılının sonunda Türkiye’de yaşayan geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 901 bin 478’di. Göç İdaresinin 6 Ocak 2026 tarihli güncel verisine göre bir yılı aşkın sürede Türkiye’den 571 bin 931 Suriyeli ayrılmış. Yani Geçici koruma statüsündeki Suriyelerin sadece yüzde 20’si Türkiye’den yarıldı, yüzde 80’ni Türkiye’de yaşamaya devam ediyor.



BAKANLIK: SINIR İLLERİNDE SURİYELİLER AZALDI

Suriye’de iç karışıklığın başlamasından sonra özellikle sınır illerinde ciddi bir Suriyeli nüfus artışı yaşanmıştı. 2023 verileri ile güncel verileri kıyasladığımız zaman Adana, Gaziantep, Kilis, Hatay gibi illerde Resmi verilerdeki Suriyeli sayısında düşüş yaşandı.

Adana’da 2023 yılında toplam nüfusun yüzde 9.53’ünü oluşturan Suriyelilerin, güncel verilere göre toplam nüfus içindeki oranı yüzde 7.19’a düştü.

Gaziantep’te 2023 yılında toplam nüfusunun yüzde 16.71’ini oluşturan Suriyelilerin, güncel verilere göre toplam nüfus içindeki oranı yüzde 13’e düştü.

Hatay’da 2023 yılında toplam nüfusunun yüzde 14.90’ını oluşturan Suriyelilerin, güncel verilere göre toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8.67’e düştü.

En çok tartışılan illerin başında Kilis geliyordu. 2023 yılında Kilis’te Suriyelilerin sayısı toplam nüfusun yüzde 33.98’sini oluşturuyordu. Bu sayı güncel verilere göre yüzde 23.40’a düştü.



