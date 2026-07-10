Kaynak: İHA

Yeni sezonda taraftarına şampiyonluk hediye etmek amacıyla iddialı ve güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Eskişehirspor, transfer döneminde vites yükseltti. Siyah-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hem iç transferde istikrarı korumak hem de dış transferde takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri renklerine bağlamak için operasyonlarını tamamladı. Şehrin şampiyonluk beklentisini karşılamak isteyen kulüp, iki önemli imza ile taraftarını heyecanlandırdı.

TAYFUN TATLI İLE YOLA DEVAM: 1+1 YILLIK İMZA ATILDI

Siyah-kırmızılı kulüp, transfer hareketliliğinde ilk hamleyi iç transferde gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon da Kırmızı Şimşeklerin başarısı için sahada ter döken ve performansıyla teknik heyetin beğenisini kazanan 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Tayfun Tatlı ile yeniden masaya oturuldu. Yapılan pazarlıklar neticesinde taraflar her konuda el sıkışırken, deneyimli futbolcu kendisini yeniden Eskişehirspor'a bağlayan 1+1 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. Kulüpten oyuncunun kalmasıyla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Tayfun Tatlı’ya Büyük Eskişehirspor camiasına yeniden hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleriyle duyuruldu.

HÜCUM HATTINA YILDIZ TAKVİYE: BEYKAN ŞİMŞEK ES-ES'TE

İç transferdeki imzanın ardından hücum hattını zenginleştirmek için kolları sıvayan Eskişehirspor yönetimi, taraftarı ayağa kaldıracak tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. Siyah-kırmızılılar, Türk futbolunun yakından tanıdığı ve son olarak Elazığspor forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Beykan Şimşek ile anlaşma sağladı. Kariyeri boyunca üst liglerde önemli kulüplerde görev alan ve hücumun her bölgesinde oynayabilen tecrübeli futbolcu, atılan resmi imzaların ardından takıma dahil oldu. Oyuncunun transferiyle ilgili kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Beykan Şimşek’e Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" denilerek yeni transfer camiaya tanıtıldı.