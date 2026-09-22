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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, 20 Eylül günü akşam saatlerinde Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. 54 yaşındaki K.Ç., boşanma aşamasındaki 47 yaşındaki eşi Emine Çil’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, K.Ç.’yi kullandığı silahla birlikte yakaladı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışma sırasında sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ç., polis ekipleri tarafından çelik yelekli olarak güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. K.Ç., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Öte yandan vatandaşlar kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde şüpheli ve faillere 'emsal' teşkil etmesi için caydırıcı cezalar verilmesi için yetkililere çağrıda bulunmaya devam ediyor.