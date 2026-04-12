Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette, şehrin üretim potansiyeline dair çarpıcı rakamlarla karşılaştı. İl Müdürü Alpaslan Kenger’den brifing alan Vali Baruş, Erzurum’un tarımsal stratejilerini ve 2026 hedeflerini yerinde inceledi.

Brifingde öne çıkan en kritik veri, Erzurum’un 61 coğrafi işaretli ürünle Türkiye genelinde 3. sıraya yerleşmesi oldu. Üretim alanı 4 milyon 215 bin dekarlık alanda üretim devam ederken, ÇKS kayıtlılık oranı yüzde 73’e ulaştı.

Büyükbaş varlığında Türkiye 3'üncüsü olan Erzurum'da, 2025 yılında 118 binden fazla büyükbaş, 255 binden fazla küçükbaş hayvanın sevkiyatı gerçekleşti.

60 işletme ve yıllık 8 bin ton kapasiteyle su ürünlerinde vites yükselten şehirde, 2025'te 3 bin 744 ton üretim yapıldı; göllere yaklaşık 1 milyon yavru balık bırakıldı.



Erzurum tarımının finansal can damarı olan desteklemelerde 2026 yılı dönüm noktası olacak. 2025 yılında üreticilere ödenen 1,6 milyar TL’lik destek, 2026 yılında 2,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam destek miktarının yıl sonunda 3 milyar TL barajını aşması bekleniyor.

2,5 milyon TL bütçeyle nohut, 720 bin TL bütçeyle mercimek üretimi desteklenecek. 10 bin 268 başvuru arasından seçilen 308 üreticiye doğrudan destek sağlanacak.