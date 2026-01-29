Yeniçağ Gazetesi
Erzurum'un ilçesi buz tuttu... Termometreler eksi 33'ü gösterdi

Erzurum'un ilçesi buz tuttu... Termometreler eksi 33'ü gösterdi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı felç etti. Termometreler eksi 33'ü gösterdi.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İlçede gece saatlerinde termometreler eksi 33 dereceyi gösterirken, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava sıcaklığının eksi 26 derece olarak ölçüldüğü gözlemlendi.

Sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarına yönelen vatandaşlar, donma nedeniyle otomobillerini çalıştırmakta güçlük çekti.

Birçok araç soğuk havadan dolayı çalışmazken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunurken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
