Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2025 tarihi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak belirlendi. Bu nüfusun 21 milyon 375 bin 930'unu, Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu kapsayan çocuk nüfusu oluşturdu. Ülke genelindeki çocuk nüfusunun yüzde 51,3’ünün erkek, yüzde 48,7’sinin ise kız çocuklardan oluştuğu görüldü.

Tarihsel sürece bakıldığında çocuk nüfus oranındaki düşüş dikkat çekti. 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluşturan çocuk nüfus oranı, 1990 yılında yüzde 41,8’e, 2025 yılında ise yüzde 24,8’e kadar geriledi.

Toplam 208 bin 606 hanenin bulunduğu Erzurum’da, bünyesinde 0-17 yaş grubunda hiç çocuk barındırmayan hanehalkı oranı yüzde 53,2 olarak kayıtlara geçti. En az bir çocuk bulunduran hanehalkı oranı ise yüzde 46,8 oldu.

Erzurum'da en az bir çocuk yaşayan hanelerin çocuk sayılarına göre dağılımı ise şu şekilde listelendi:

1 çocuklu haneler: Yüzde 19,1

2 çocuklu haneler: Yüzde 14,1

3 çocuklu haneler: Yüzde 5,7

4 çocuklu haneler: Yüzde 1,9

5 ve üzeri çocuklu haneler: Yüzde 1,1

Toplam nüfusu 736 bin 877 olan Erzurum’da çocuk nüfusu 201 bin 618'e ulaşarak kent nüfusunun yüzde 27,4’ünü oluşturdu. Kentteki çocuk nüfusunun yaş gruplarına göre kırılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

0-4 yaş arası: 45 bin 926 çocuk

5-9 yaş arası: 58 bin 333 çocuk

10-14 yaş arası: 61 bin 660 çocuk

15-17 yaş arası: 35 bin 699 çocuk