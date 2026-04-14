Trendyol 1. Lig'in 35'inci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından lider Erzurumspor 5 yıl sonra Süper Lig'e dönmeye çok yaklaştı.

Bitime 3 hafta kala 6 puan farkla liderliğini sürdüren Erzurumspor'dan evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Amedspor'a maç sonu gönderme geldi.

Amedspor'un Süper Lig otobüsü paylaşımını alıntılayarak 'Tekerlek patladı' etiketiyle "Bu renkler sizi taşımaz…Başka renklerle tekrar deneyiniz…" ifadelerini kullanan Erzurumspor, söz konusu videoda animasyonun kurgusunu otobüsün tekerleklerinin patladığı haliyle değiştirdi. Videonun devamına da ekleme yapan Erzurumspor, kendi takım otobüsünün görüntüsünü paylaştı.

Erzurumspor'un bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.