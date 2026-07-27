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Kaynak: İHA

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki mavi-beyazlı takım, ikinci etap kamp döneminin tamamlanmasının ardından verilen iki günlük aranın sona ermesiyle çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Erzurumspor, bugün saat 16.00'da kulüp tesislerinde bir araya gelecek ve saat 17.30'da gerçekleştireceği antrenmanla yeni dönem hazırlıklarına başlayacak.

Sezon öncesi çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Erzurumspor, üçüncü etap kamp kapsamında 1 ve 5 Ağustos tarihlerinde iki hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Yapılacak maçların rakipleri, başlangıç saatleri ve program detaylarının önümüzdeki günlerde kulüp tarafından duyurulacağı belirtildi.

Mavi-beyazlı ekibin üçüncü etap kamp sürecini ne zaman tamamlayacağı ise hazırlık müsabakalarının ardından kesinlik kazanacak.