Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında lider Erzurumspor, Vanspor deplasmanına konuk oldu ve Van Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçı 3-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Erzurumspor’un golleri ikinci yarıda geldi: 52. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 63. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada Yakup Kırtay ağları havalandırdı.
Bu galibiyetle Erzurumspor, ligdeki yükselişini sürdürerek arka arkaya 11. zaferini aldı ve liderliğini pekiştirdi.
Erzurumspor, ligde gelecek hafta sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Vanspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.