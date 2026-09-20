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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip aradığı golü devrenin son bölümünde buldu. 45. dakikada Miguel Cardoso, savunmanın uzaklaştıramadığı topu ağlara göndererek Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi.

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Samsunspor, 63. dakikada Mohamed Bayo ile ağları havalandırdı. Ancak hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt tespit ederek golü iptal etti.

Kalan dakikalarda Samsunspor, Sekongo, Coulibaly ve Yalçın Kayan hamleleriyle beraberlik golünü arasa da sonuç değişmedi. Erzurumspor FK mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

SAMSUNSPOR ÜST ÜSTE 4. KEZ KAYBETTİ

Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor, Erzurum deplasmanındaki yenilgiyle ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı ekip 4 puanda kalırken kötü gidişatını durduramadı.