Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmeyi garantilemesinin ardından taraftarla yapılması planlanan şampiyonluk kutlamalarını ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyonluk sürecinin büyük emek, zorluk ve unutulmaz hikâyeler içerdiği vurgulandı.

Açıklamada, “Erzurumspor Futbol Kulübü olarak, her zaman ülkemizin değerlerine, toplumsal hassasiyetlere ve ortak acılarımıza karşı duyarlı olmayı öncelik kabul ettik. Bu doğrultuda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olaylar ile kulüp başkanımız Sayın Ahmet Dal’ın kıymetli annesinin vefatı nedeniyle planlanan şampiyonluk kutlamalarımızı ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.

Takımın iki günlük iznin ardından çarşamba günü Erzurum’da toplanacağı da bildirildi.