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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre mavi-beyazlı ekip, yeni sezonun açılış karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda mücadele edecek. Erzurumspor FK’nın 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da Diyarbakır Stadyumu’nda oynayacağı müsabakayla lig maratonu başlayacak.

Erzurum temsilcisinin ikinci haftadaki rakibi ise geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray olacak. İki takım, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Mavi-beyazlı takım, üçüncü hafta mücadelesinde bu kez Ankara ekibi Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati 21.30, tarihi ise 28 Ağustos Cuma olarak belirlendi.