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Kaynak: AA

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre takım, Antalya'nın Belek ilçesinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra pas ve koşu çalışmalarının yanı sıra taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

Erzurumspor FK, Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın yapacak ve hazırlıklarını tamamlayacak.

İki ekip, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya gelecek.