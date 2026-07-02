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Kaynak: İHA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK, iç transferde bir imzayı daha tamamladı.

Mavi-beyazlı ekip, daha önce Amar Gerxhaliu ve Sefa Akgün ile sözleşme yenilerken, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ın da kontratını 1 yıl uzattı.

SÖZLEŞME 1 YIL UZATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Erzurumspor FK, 27 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Böylece Murat Cem Akpınar, yeni sezonda da mavi-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

GEÇEN SEZON 4 GOLE KATKI VERDİ

2025-2026 sezonu başında Bandırmaspor'dan transfer edilen Murat Cem Akpınar, Süper Lig'de 16 maçta görev aldı. 503 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha oyuncusu 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada forma giyen Akpınar, 236 dakika süre alırken 1 asist üretti.

DIŞ TRANSFER BEKLEMEDE

İç transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumspor FK'da dış transfer konusunda ise henüz resmi bir gelişme bulunmuyor.