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Kaynak: İHA

Galatasaray ile Erzurumspor FK arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmanın 3’ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor FK bu karşılaşmalarda galibiyet elde edemezken, Galatasaray 6 gol attı, Erzurum ekibi ise 2 golle karşılık verdi.

İki takımın Erzurum’da oynadığı 2 karşılaşmada ise Erzurumspor FK, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dadaşlar bu maçlarda 2 gol kaydederken, kalesinde 3 gol gördü.

Kapanan Erzurumspor ile 6 kez karşılaştı

Galatasaray ile Erzurum’u Süper Lig’de temsil eden kulüpler arasındaki rekabette ise daha geniş bir geçmiş bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1968 yılında kurulan ve daha sonra kapanan tarihi Erzurumspor ile 6, günümüzdeki Erzurumspor FK ile ise 4 resmi lig maçında karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 1998-1999 ve 2000-2001 sezonları arasında Süper Lig’de mücadele eden tarihi Erzurumspor ile de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5’ini Galatasaray kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kapanan Erzurumspor da sarı-kırmızılı ekip karşısında galibiyet elde edemedi.

Böylece Galatasaray’ın Erzurum’u Süper Lig’de temsil eden iki farklı kulüple oynadığı toplam 10 resmi lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberliği bulunuyor. Erzurum temsilcileri ise bu karşılaşmalarda Galatasaray’a karşı galibiyet alamadı.