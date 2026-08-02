Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Erzurumspor FK'nın üçüncü etap kamp çalışmaları kapsamında 1 ve 5 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan hazırlık karşılaşmalarından ilki, rakip kulüpte yaşanan program değişikliği nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Erzurumspor FK Alanyaspor'u konuk edecek - Resim : 1

Bu gelişmenin ardından hazırlık takvimini güncelleyen Erzurumspor FK, yeni rakibini Corendon Alanyaspor olarak açıkladı. Mücadele, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak ve 4 Ağustos Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

Erzurumspor FK Alanyaspor'u konuk edecek - Resim : 2

Erzurumspor FK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın 1 Ağustos Cumartesi günü oynayacağını daha önce duyurduğumuz hazırlık karşılaşması, rakip takım kaynaklı yaşanan planlama sorunu nedeniyle iptal edilmiştir. Hazırlık programımız kapsamında takımımız 4 Ağustos Salı günü saat 17.30'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 7 No'lu Sahada Corendon Alanyaspor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecektir" ifadelerine yer verildi.

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