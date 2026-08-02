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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Erzurumspor FK'nın üçüncü etap kamp çalışmaları kapsamında 1 ve 5 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan hazırlık karşılaşmalarından ilki, rakip kulüpte yaşanan program değişikliği nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Bu gelişmenin ardından hazırlık takvimini güncelleyen Erzurumspor FK, yeni rakibini Corendon Alanyaspor olarak açıkladı. Mücadele, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak ve 4 Ağustos Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

Erzurumspor FK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın 1 Ağustos Cumartesi günü oynayacağını daha önce duyurduğumuz hazırlık karşılaşması, rakip takım kaynaklı yaşanan planlama sorunu nedeniyle iptal edilmiştir. Hazırlık programımız kapsamında takımımız 4 Ağustos Salı günü saat 17.30'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 7 No'lu Sahada Corendon Alanyaspor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecektir" ifadelerine yer verildi.