Erzurum’da 17 Ocak’ta meydana gelen ve iki işçinin yaşamını yitirdiği, altı kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin davada karar çıktı. Olay nedeniyle tutuklanan iş yeri sahibi Muzaffer Şahin, Erzurum 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, verilen hapis cezasını 288 bin lira adli para cezasına çevirerek sanığın tahliyesine hükmetti.

Yangın, Yakutiye ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde 17 Ocak 2026 tarihinde meydana geldi. İş yerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan işçiler için ekipler zamana karşı yarıştı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında ulaşılan yaralılar tek tek binadan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan sekiz kişiden Musa Coşkun ve Serhat Kısa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangın, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Hayatını kaybeden iki işçi, yapılan otopsilerin ardından defnedildi.

Olay sonrası gözaltına alınan iş yeri sahibi Muzaffer Şahin, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianameyle sanık hakkında Erzurum 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda Muzaffer Şahin’i taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma ile taksirle yangına sebebiyet verme suçlarından toplam 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Şahin’in cezasının 288 bin TL adli para cezasına çevirip, tahliyesine karar verdi.