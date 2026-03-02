Öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin mahalle bakkallarındaki veresiye borçlarını kapatarak hem tarihî bir mirası canlandırdı hem de toplumsal yardımlaşma bilincini güçlendirdi. Osmanlı döneminde özellikle Ramazan aylarında hayırseverler, mahalle esnafına giderek "zimem defteri" olarak bilinen veresiye kayıtlarını incelemeden rastgele bir sayfa seçer ve o sayfadaki borçları öderdi.

Böylece hem borcu olan kişinin onuru korunur hem de toplumda gizli bir iyilik halkası oluşurdu. Aynı anlayışla hareket eden öğrenciler topladıkları yardımlarla bazı ailelerin borçlarını kapatarak yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bu anlamlı davranış sayesinde öğrenciler, sadece maddi bir destek sunmakla kalmadı; paylaşmanın, empati kurmanın ve geçmişten gelen değerleri yaşatmanın önemini de yaşayarak öğrendi. Dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağlayan bu çalışma, okul camiasında büyük takdir topladı.



Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selçuk Göçgen, yapılan çalışma ile ilgili olarak, "Osmanlı’dan miras kalan böylesine güzel bir geleneğe öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin hem tarih bilinci kazanması hem de yardımlaşma duygusunu ortaya koyması ev sahip çıkması bizler için çok kıymetli. Bu tür faaliyetlerle milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı davranış, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurarken; iyiliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin her dönemde yaşatılabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.