Kaynak: AA

Tarihi Çifte Minareli Medrese’de kapılarını açan "Yaşayan Değerlerin Sanat Yolculuğu El Sanatları Sergisi", büyük bir heyecana sahne oldu. Yaşlı destek projesi kapsamında bir araya gelen 25 kadın kursiyer, yaklaşık 9 ay boyunca hem el becerilerini geliştirdi hem de sosyal bir ortamda üretkenliklerini ortaya koydu. Yoğun bir emeğin ürünü olan sergide, el emeği göz nuru yaklaşık 50 eser yer alıyor.

Serginin açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Ergin, belediye bünyesindeki yaşlı destek ünitesinin normal şartlarda evde bakım hizmeti verdiğini hatırlattı. Kurs fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Kurs eğitmenimizin, 'Yaşlılarımıza evlerinde hizmet götürüyoruz, neden onları bir araya getirip farklı faaliyetler yapmıyoruz?' önerisiyle bu yola çıktık. 65-85 yaş arasındaki hanımefendilerle başladığımız kursta, kısa sürede çok büyük ilerleme kaydettik. Gördük ki bu çalışmalar sayesinde büyüklerimiz zihnen ve bedenen son derece dinç kalıyor. Ortaya çıkan eserler amatörlükten uzak, son derece kaliteli. Gelecekte alanımızı daha da büyüterek bu modeli yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Sergide eseri bulunan kursiyerlerden 67 yaşındaki Fazilet Alioğulları ise el emeği çalışmasını yaklaşık 5 ayda tamamladığını belirtti. Kursun kendisine büyük bir özgüven kazandırdığını dile getiren Alioğulları, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Üzerinde bir ayet yer alan eserimin boncuklarını tek tek sabırla dizdim. Bu çalışmaları yaparken çok büyük keyif aldım ve kendime olan güvenim arttı. Demek ki bu yaştan sonra da bizler bir şeyler başarabiliyormuşuz. Eserlerimi ticari bir amaçla satmayı kesinlikle düşünmüyorum; her bir çocuğuma hatıra kalması için birer tane yapıp hediye edeceğim."