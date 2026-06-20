Kaynak: İHA

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Madenköprü Elmalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yerleşim alanlarına kadar gelen yaban ayıları sebebiyle can güvenliği endişesi taşıyor. Sorunun çözümü için başvurdukları kurumlardan net bir yanıt alamadıklarını belirten mahalle sakinleri, çocuklarının ve kendilerinin tehlike altında olduğunu dile getirerek duruma tepki gösterdi.

RESMİ BAŞVURULAR SONUÇSUZ KALDI

Mahalle halkından alınan bilgilere göre, her geçen gün artış gösteren ayı tehdidine karşı İspir Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yazılı müracaatlarda bulunuldu. Ancak Milli Parklar yetkililerinin kendilerine "Değerlendirip döneceğiz" şeklinde yanıt verdiğini belirten köylüler, taleplerinin karşılıksız kaldığını ve can güvenliklerinin göz ardı edildiğini savundu.

SOKAK LAMBASI TALEBİNE DE YANIT VERİLMEDİ

Karanlık çöktüğünde ayıların hedefi haline gelmekten endişe eden mahalleliler, sokakların aydınlatılması için TEDAŞ’a da sokak lambası başvurusunda bulundu. Bu taleplerine de bir geri dönüş alamayan vatandaşlar, zifiri karanlıkta her köşe başında bir ayıyla karşılaşma korkusuyla yaşadıklarını, özellikle çocuklarını okula gönderirken büyük bir endişe duyduklarını aktardı.

"İLLA BİRİMİZİN CANINDAN OLMASI MI GEREKİYOR?"

Mahalle sakinleri, "Çocuklarımız var, okula giden evlatlarımızın arkasından her dakika korkuyla bakıyoruz. Soruyoruz şimdi: Benim ve ailemin can güvenliğini kim sağlayacak? Nerede bu devlet, nerede adalet? İlla ayının bize veya çocuklarımıza saldırması, birimizin canından olması mı gerekiyor? Sesimizi duyan yok. Biz yine bu akşam ayılarla baş başayız. Allah yardımcımız olsun" diye konuştular.